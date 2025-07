* Kodi adawona kuti kupereka MK500,000 kwa mwana aliyense wakhanda ndi njira yolondola?

* Kodi iwo adaganiziradi mozama, potengera zenizeni ndi mavuto omwe dziko lathu likukumana nawo pa nkhani ya chuma?

aChifipa Mhango, omwe ndi katswiri wamkulu wa zachuma omwe amagwira ntchito zounikira momwe maiko amayendetsera nkhani zachuma ayankhulapo za ndondomeko yomwe chipani cha Malawi Congress Party (MCP) yaika mu manifesto yake.

Iwo ati: aMalawi anzanga, pa Lolemba, pa 21 July 2025 ndinali ndi mzimu wotaya mtima kwambiri nditatha kumvetsera mosamala za kukhazikitsidwa kwa Kalata Yolonjezo (Manifesto) ya chipani cha MCP sabata yatha.

Ndakhala pansi ndikuganizira mozama, ndipo mafunso ambiri abwera m’maganizo mwanga: Kodi ife ngati dziko, tili ndi nzeru? Kodi Kalata Yolonjezoyi ya MCP idalembedwa ndi ndani?

Kodi iwo adaganiziradi mozama, potengera zenizeni ndi mavuto omwe dziko lathu likukumana nawo pa nkhani ya chuma, kuyambira pa kayendetsedwe ka chuma cha boma (Fiscal regime), kayendetsedwe ka ndalama (Monetary Policy), mpaka ku kulephera kwa ndondomeko za malonda ndi mafakitale, ndipo adawona kuti kupereka MK500,000 kwa mwana aliyense wakhanda ndi njira yolondola?

Panopa ndili ndi mantha aakulu okhudza dziko lathu, osati nkhawa chabe.

Sindibwerezanso zomwe ndidafotokoza kale mwatsatanetsatane za chuma cha Malawi, koma ndingonena kuti, monga Zipani za ndale, tiyeni tizikonda dziko lathu ndi anthu ake.

Tiyeni tikhale owona mtima osati kungoyendetsedwa ndi umbombo wofuna ulamuliro, mpaka kufika potengera mwayi pa umphawi womwe tidaupanga tokha chifukwa cha kusayendetsa bwino chuma, ndikubwera ndi njira zosatheka zomwe cholinga chake ndi kuwononga chuma kwambiri.

Momwe chuma cha Malawi chilili pakali pano, boma lilibe ndalama zothandizira ndondomeko zongogawira anthu chabe, zomwe m’malingaliro mwanga zimangolimbikitsa kuchulukana kwa anthu, ngakhale kuti n’zosatheka kuzikwaniritsa.

Umphawi ku Malawi udapangidwa ndi anthu chifukwa cha umbombo wa atsogoleri andale komanso chikhalidwe chosayendetsa bwino chuma, chomwe chafika pamlingo wina woopsa pansi pa ulamuliro wa MCP kuyambira chaka cha 2020.

Malawi ali m’chipwirikiti cha kukwera kwa mitengo ya zinthu komwe sikunawonekerepo, mitengo ya zakudya ili pamwamba zomwe sizinachitikepo kuyambira pomwe tidalandira ufulu zaka 61 zapitazo. Kusiyana pakati pa katundu amene tikutumiza kunja ndi amene akulowa m’dziko kukukulirakulira, chifukwa chakuchepa kwa katundu wathu wotumiza kunja ndi kuchuluka kwa katundu wolowa. Chiwongola dzanja cha ngongole ku Banki yaikulu ya Malawi chili pamwamba kwambiri kuyambira 1964, pa 26%.

Kodi ndi opanga ndondomeko anzeru ati kapena okonda Malawi ati amene angafune kuti zinthu zivute kwambiri ndi njira zokayikitsa zopereka MK500,000 kwa makanda, zomwe zikungochokera ku umbombo wofuna mphamvu, kudzera mu mabodza a pa nthawi ya chisankho?

Izi sizokhudza ndale koma za chuma cha dziko lathu lokondedwa la Malawi. Ichi ndi chinthu chokhumudwitsa kwambiri kwa dziko la Malawi.





Ndili ndi maganizo akuti amene adalemba Kalata Yolonjezo ya MCP anali alangizi akunja (osati aMalawi konse) omwe samvetsa zenizeni za chuma cha Malawi, ndipo amangoyang’ana zisankho osati tsogolo la dziko lino. Zikuwonekeratu bwino momwe Kalatayi yalembedwera ndikuperekedwera. Ndikudziwa, chowonadi chidzaonekera posachedwa.

Njira zothetsera mavuto a zachuma ku Malawi zikufunika malo othandizira kupanga zinthu ndi kuyika ndalama, ndipo kuthana ndi katangale ndiwo mzati wofunika kwambiri.

Pali ndalama zokwana MK264 biliyoni zomwe zidagwiritsidwa ntchito pakati pa May 2024 ndi May 2025, zomwe sizikudziwika bwino momwe zidagwiritsidwira ntchito, popeza zidalembedwa pansi pa ‘Ndalama Zina Zogwiritsidwa Ntchito’ (Other Expenditure) — ndalama zomwe zikadapita kukathandiza anthu athu kudzera mu zaumoyo, masukulu abwino, maphunziro apamwamba, ndi misewu yabwino.

Simungathe kuthetsa umphawi kudzera m’mphatso zomwe, monga momwe MCP ikufunira, n’zosatheka, makamaka poganizira kuti mtengo wa Kwacha ya Malawi sukukhazikika pansi pa Boma la MCP.

Tiyeni tipereke Makalata Alonjezo okhala ndi mayankho owona mtima osati zolemetsa ku chuma chomwe chikudwala kale, kapenanso mabodza chifukwa cha dyera la mphamvu zandale — anatero aChifipa Mhango.